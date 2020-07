La vie : le don le plus précieux de Dieu à l'humanité

Les tentations que vous avez connues ont toutes été de celles qui se présentent normalement aux hommes. Dieu est fidèle à ses promesses et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces ; mais, au moment où surviendra la tentation, il vous donnera la force de la supporter et, ainsi, le moyen d'en sortir. 1 Corinthiens 10:13.

Les écritures sont formelles sur l'assistance du Saint-Esprit au moment où l'homme croule sous diverses épreuves. Il peut arriver devant la faiblesse humaine de penser qu'il n'y a plus d'issue possible et que la seule alternative soit d'abréger sa vie. Or, quelle que soit ta condition ou ton rang social, l'existence terrestre n'est qu'un amoncellement de travers, les uns plus rudes que les autres. Et Dieu suscite toujours des ressources, souvent extraordinaires, pour parvenir à les surmonter. En fait, ce qui est constant ici, c'est qu' "il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces".

Étant au contrôle de tout et ayant la maîtrise des temps et des circonstances, il connaît jusqu'où ne pas aller avec nous, en raison de notre faible capacité humaine. Fort de cela, mettre fin à ses jours volontairement ne doit pas être perçu comme un recours pour sortir d'une situation insupportable. Il est vrai que ce n'est souvent pas de gaieté de cœur que l'on choisit d'arriver à cette extrémité. Mais nous devons avoir à l'esprit que le Créateur nous a rassurés que dans l'épreuve "il nous donnera la force de la supporter et, ainsi, le moyen d'en sortir". Il faut donc, chaque fois que l'adversité nous accable, nous tourner vers Lui seul qui a solution à tout pour donner le courage de vaincre la tentation au suicide. Phénomène récurrent chez les jeunes.

Malheureusement, le suicide dchez eux continue à être la solution finale à des problèmes douloureux. Mais temporaires.



E. NDONG-ASSEKO



