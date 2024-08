La fermeté du président de la République contre les gangsters

On a cru pendant quelque temps que la rafle initiée en décembre 2023 par les Forces de défense et de sécurité (FDS) permettrait de réduire l'insécurité de manière significative dans la capitale économique.

L'opération d'envergure de répression contre la délinquance et l'insécurité ayant favorisé l'arrestation d’une centaine de membres de gangs présumés.

Sauf que, malheureusement, comme cela semble devenir une habitude dans le chef-lieu de la province de l'Ogooué-Maritime, plusieurs parents auraient exercé des pressions pour que nombre de mis en cause s'en tirent plutôt à bon compte.

Mais ce qui vient de se produire à Port-Gentil n'a pas laissé insensible le président de la République, chef de l'État, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema.

D'autant que le numéro un gabonais a condamné avec la plus grande fermeté les violences observées dans cette localité stratégique. Aussi, dans la fermeté affichée relativement à cette situation, la tête de prouedes FDS a promis : " Ces actes ne resteront pas impunis".

Et le général-président de rassurer les habitants et, au passage les victimes de ce déchaînement de violence en ces termes : " J’ai ordonné aux Forces de défense et de sécurité de prendre toutes les mesures pour rétablir l’ordre et garantir la sécurité de tous. Force restera à la loi ! J’invite tout un chacun à se montrer coopératif pour mettre fin à cette situation déplorable. "

Si, d'après les dernières nouvelles, les Officiers de police judiciaire (OPJ) ont réussi à neutraliser les principaux leaders de ces gangs (lire par ailleurs), il reste maintenant à la justice de faire également montre de fermeté.

Toute chose que revient à aller jusqu'au bout des procédures ouvertes à l'encontre des auteurs, de sorte qu'ils puissent véritablement répondre de leurs actes.

Aussi revient-il à cette justice de ne plus se laisser intimider par des parents de mis en cause se revendiquant d'une quelconque proximité avec certaines personnalités, à défaut de faire valoir des espèces sonnantes et trébuchantes pour obtenir la relaxe de ces gangsters.

Styve Claudel ONDO MINKO

Libreville/Gabon