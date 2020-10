Justice : une rentrée et de nombreux défis

C'est, entre autres, sur fond d'application des réformes destinées à rendre plus efficient le fonctionnement de l'appareil judiciaire que pourrait se dérouler la nouvelle année judiciaire dont la rentrée se tient ce matin au palais de justice de Libreville.

Poursuivant l'objectif de la matérialisation "d'une offre de justice adaptée, crédible, transparente et accessible à tous les citoyens", tel que le président de la République et président du Conseil supérieur de la magistrature (CSM), Ali Bongo Ondimba, l'a prescrit lors de la dernière session de cette institution, de nombreux chantiers ont été ouverts à l'effet de répondre à cet idéal, en même temps qu'étaient menés les engagements pris en vue du raffermissement et de la consolidation de l'État de droit.

En effet, à l'occasion de cette session du CSM, le chef de l'État avait, à juste titre, estimé que "la crédibilité de l'appareil judiciaire repose sur l'intégrité de ses acteurs vis-à-vis de tout justiciable". Ajoutant que "dans ce sens, les décisions de justice doivent être rendues avec célérité et se distinguer par leur qualité intrinsèque irréprochable. Il s'agit du gage de la restauration de la confiance de nos compatriotes dans la justice de leur pays".

Le président du CSM devait, par ailleurs, solliciter des magistrats la stricte observation des valeurs cardinales de déontologie, d'éthique et de professionnalisme auxquelles il attache un grand prix. En prenant à bras-le-corps ces assertions présidentielles, les magistrats se sont attelés à mener de nombreux chantiers, nullement découragés par un contexte sanitaire n'offrant pas de nombreuses alternatives opérationnelles. L'ensemble des activités réalisées donne un tableau motivant. Un bilan positif témoigne de ces actions, avec un accent particulier sur les réformes en vue de porter la justice à la hauteur des attentes du peuple qui aspire à "une justice égale pour tous".

A l'occasion de cette session du CSM, en sa qualité de vice-président, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Erlyne Antonella Ndembet Damas, avait rappelé le contenu de la mission Justice qui, dans le Plan stratégique Gabon Émergeant (PSGE), est adossée à un certain nombre d'activités, dont les principales sont la vulgarisation du droit, la modernisation et le renforcement de la crédibilité du système judiciaire gabonais ainsi que la diversification de l'offre juridictionnelle en direction des compatriotes.



