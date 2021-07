Justice : Roger Owono Mba à la barre ce matin

ROGER Owono Mba répondra, ce matin, devant la Cour criminelle spécialisée des infractions qui lui sont reprochées. Le relief détonant de cette audience repose en ce que le prévenu est un ancien ministre des Finances, ancien directeur de cabinet adjoint du président de la République et ancien directeur général de la Banque gabonaise de développement (BGD). Le procès de ce jour aurait pu se tenir le jeudi 10 juin dernier, mais à la demande de son conseil (Mes Boussougou Bou-Mbine et Grâce Kieley Houndy) qui voulait s'imprégner davantage de ce dossier, celui-ci avait donc été reporté ce matin.

Les incriminations qui ont valu les ennuis judiciaires à l'ancien membre du gouvernement sont multiples et variées et ont pour noms : concussion, association des malfaiteurs et complicité de détournement de fonds publics. C'est l'opération " Scorpion " décidée par le gouvernement pour faire la lumière sur la distraction supposée avoir cours dans de nombreuses administrations publiques et parapubliques, qui a abouti à l'interpellation de nombreux cadres de ces entités d'État qui ont été auditionnés par le parquet de la République, et pour la plupart, placés en détention préventive à la prison centrale de Libreville.