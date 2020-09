Justice : Léandre Nzue complète la liste des maires en fonction incarcérés

Une audition au terme de laquelle il lui a été délivré un mandat de dépôt. Le premier magistrat de la capitale gabonaise séjourne désormais à la prison centrale de cette même cité. Cadre du Parti démocratique gabonais (PDG) pour la province de l'Estuaire, il vient ainsi allonger la longue liste des maires centraux incarcérés alors qu'ils étaient en fonction, pour les mêmes faits. Si la liste n'est pas exhaustive, il reste qu'avant lui, il y a eu le maire Meeth Ivigou Moulomba de Mabanda, emprisonné au milieu des années 1990. Puis, Jean Rémy Lepemangoye, alors maire de Moanda de l'Union gabonaise pour la démocratie et le développement (UGDD), écroué à la fin des années 2000 à la prison centrale de Franceville.

En décembre 2017, à la tête de la petite commune de Ndzomoe, Désiré Martial Nkoghe Mikang avait connu le même sort pour faux et usage de faux. Deux ans plus tard, c'était autour de Grégory Laccruche Alihanga, maire de la commune d'Akanda, de connaître la disgrâce. Il est pensionnaire de Gros-Bouquet où il se trouve encore en détention préventive pour présomption de détournement de deniers publics et faux et usage de faux.