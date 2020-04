Justice : L'action publique s'éteint pour cause de mort de Ndouna

L’homme d’affaires gabonais avait été interpellé le 27 décembre 2019 à Brazzaville, où il s'était exilé pour fuir la justice de son pays. Il avait ensuite été extradé le lendemain sur Libreville, qui avait saisi Interpol suite à une plainte contre lui pour viol sur mineure.

Alexis Ndouna était, en effet, cité comme chef d’un vaste réseau de proxénétisme. L'affaire avait défrayé la chronique en octobre 2019 dans notre pays, quand on l'avait accusé d’avoir violé la petite Wally, âgée de 14 ans, et de se faire livrer des mineur(e)s contre des numéraires et des cadeaux. A ce qu'il semble, le cas Wally était le viol de trop. Des associations féministes s'étaient alors saisies de cette histoire pour organiser une marche en direction du palais de justice.