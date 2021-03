Justice : la victime du viol et son agresseur écoppent de la même sanction

DIA Aboubakri, Sénégalais de 47 ans, et C

DIA Aboubakri, Sénégalais de 47 ans, et C. K. M., Gabonaise de 17 ans, ont été placés sous mandat de dépôt, jeudi 18 mars dernier, à la prison centrale de Lambaréné. Le premier pour viol sur mineure de moins de 18 ans, la seconde pour coups et blessures volontaires.

Le 10 mars 2021, au quartier Petit-Paris 3, dans le 2e arrondissement de Lambaréné, C. K. M. se rend à l’épicerie de Dia Aboubakri, pour recharger son téléphone portable en crédit. Sauf qu'il est 18 heures, l'heure d'entrée en vigueur du couvre-feu. Un moment où toutes les boutiques doivent être fermées.

Le boutiquier exhorte C. K. M. de patienter, le temps qu'il termine avec les clients qu'elle a trouvés. D'autant que le Sénégalais qui, dit-on, convoite la jouvencelle depuis trois mois, tient absolument à l'entretenir sur un sujet pressant. Mais contre toute attente, l'Ouest-africain confie à la fille son besoin ardent d'avoir des rapports sexuels avec elle. Face au refus essuyé, l'homme aurait alors brandi un couteau, grâce auquel il aurait entraîné celle pour qui son cœur battrait la chamade dans la chambre à coucher pour abuser d'elle.

Sauf que pendant les rapports sexuels, l'adolescente parvient à arracher l'arme blanche au boutiquier manifestement épuisé par l'étreinte. Dans la foulée, C. K. M. tente de la lui planter dans le thorax. Mais Dia Aboubakri a le réflexe de l'arrêter, non sans se blesser à la main. Dans la boutique, la fille s'empare ensuite d'une machette, tandis que son poursuivant est désormais armé d'un autre couteau.



Paterne N’DOUNDA



