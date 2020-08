Incendie : le chef du quartier Nkembo-Nord et sa famille sinistrés

Un incendie d'une violence inouïe s'est déclaré samedi dernier, vers 11 heures, au quartier Nkembo-Nord, dans le deuxième arrondissement de Libreville. Les victimes sont le chef dudit quartier, François Nguema, et sa famille. Deux maisons leur appartenant ont été réduites en cendres et une troisième partiellement brûlée.

Les efforts des sinistrés et des secouristes pour sauver ce qui pouvait l'être encore ont été vains en raison de la violence des flammes et du fait que l'eau, pour faire face à ce genre de situation, est une denrée rare dans cette partie de la capitale gabonaise. Le chef de quartier et les siens ont donc tout perdu.

Alertés, les sapeurs-pompiers sont arrivés avec beaucoup de retard, alors que le feu avait déjà presque tout consumé sur son passage. Aussi leur travail a-t-il consisté à éviter que les flammes se propagent aux habitations mitoyennes et ainsi faire davantage de victimes.



Adjai NTOUTOUME



Retrouvez l'intégralité de cet article dans la version numérique complète Retournez à la rubrique Justice & Faits divers au Gabon