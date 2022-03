Incarcération de Me Mezui Mba : les avocats boudent les sessions criminelles

LES avocats du barreau du Gabon ont décidé de suspendre leur participation aux sessions criminelles. La décision a été prise, jeudi dernier, à la faveur d'une déclaration faisant suite à l'incarcération de Me Irené Mezui Mba, à la maison d'arrêt de Port-Gentil, le 9 mars.

" Le Barreau du Gabon estime que ses membres sont en danger et, en attendant le rétablissement de la protection à laquelle ils ont droit, exige la libération immédiate de Me Irénée Mezui Mba et décide de la suspension immédiate de sa participation à la session criminelle en cours et celles avenir ", a déclaré Me Lubin Ntoutoume.

Par AEE

Libreville/Gabon