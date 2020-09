Hôtel de Ville de Libreville : affaires judiciaires en cours

De sources judiciaires, le maire de la capitale, Léandre Nzue (63 ans), a été interpellé le vendredi 11 septembre dernier par les enquêteurs de la Direction générale des contre-ingérences et de la sécurité militaire, communément appelée B2. L'on apprend que le premier magistrat de la première ville du Gabon n’aurait pas regagné son domicile depuis ce jour-là. Après avoir été longuement entendu, le "fougueux" maire de Libreville a été placé en garde à vue dans les locaux du B2.

Cette arrestation intervient après la convocation de plusieurs cadres de l'Hôtel de Ville, notamment l'inspecteur général municipal, Christian Enghot, et le conseiller politique de l'édile de Libreville, Ramsès Ekomi. De forts soupçons de détournements d'argent public et des présomptions de blanchiment de capitaux pèseraient sur ces trois responsables.

Depuis son accession à la magistrature suprême, le président Ali Bongo Ondimba a fait de la lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite l'une de ses priorités. C'est du reste dans ce sens qu'ont été mises en place deux opérations visant à confondre et punir toutes les personnes impliquées dans des faits de malversations financières, de détournements de deniers publics et de blanchiment de capitaux.