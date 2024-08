Franceville: une mère écope de 6 mois de prison pour abandon de bébé

Bertina Mpiga, une Gabonaise de 22 ans , a comparu devant le tribunal de première instance de Franceville pour délaissement d'un bébé de 7 mois et demi pendant trois jours à son lieu d'habitation.

Cette sanction est survenue à la faveur de la session des audiences correctionnelles du 31 juillet 2024.

Aussi a-t-elle écopé de 6 mois de prison, conformément aux dispositions des articles 271 et 272 du Code pénal.

Les faits se seraient déroulés, le 3 juillet dernier, au quartier Ngobounda, dans le 3e arrondissement du cheflieu de la province du Haut-Ogooué.

Ce jour là, le voisinage découvre un nourrisson abandonné à son triste sort. Il est couvert d'excréments, la tête en partie rongée par des souris.

L'alerte est aussitôt donnée et le bébé est conduit dans une structure hospitalière de la place, au sein de laquelle il reçoit lespremiers soins.

Une fois mis au courant de la situation, les Officiers de police judiciaire (OPJ) ont ouvert une information judiciaire ayant débouché sur l'identification de la génétrice et sur son arrestation.

À la barre, la jeune femme va reconnaître les faits qui lui sont reprochés. Non sans déclarer : " Durant trois jours, j'étais chez l'une de mes amies et je ne suis plus rentrée à la maison, car nous avions prévu des sorties à la faveur desquelles nous avions consommé des alcools. C'est sans doute sous l'emprise de l'alcool que j'ai oublié l'enfant, que je croyais être aux soins de mon frère avec lequel je vis."

En réaction, le Ministère public a requis la peine de 6 mois d'emprisonnement à l'encontre de Bertina Mpiga .

Elle médite actuellement sur l'acte peu digne d'une mère qu'elle a eu à poser à la maison d'arrêt de Franceville, communément appelée Yéné.

Léa DAOUD

Franceville/Gabon