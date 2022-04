Franceville : une bagarre entre jeunes fait un mort

Deux jeunes dont les identités complètes n'ont pas été révélées viennent d’être écroués au pénitencier de Franceville. Et pour cause. Ils auraient joué un rôle majeur dans la mort de Max Lehoumbou Okoumba, dans la nuit de samedi à dimanche dernier. Élève en classe de terminale dans un lycée de la place, celui que son entourage appelait " Scott Adkins " ou encore " La Menace " aurait succombé à un coup que lui a porté à la tête l’un de ses amis lors d’une rixe. Des sources proches de la famille indiquent que la mort de Max Lehoumbou Okoumba serait intervenue à la suite d’une bagarre, qui a eu lieu en marge des festivités du 12 Mars. " Après la manifestation de la Place des fêtes, ils ont pris la direction d'un troquet. Gradue qui était déjà soûl n'a pas vu d'un bon œil le fait que Max se soit assis sur sa chaise. Le premier a donc sommé le second de se lever. On ne sait pas exactement ce qui s’est passé lors des échanges dont le ton serait vite monté. Dans la foulée, Gradue a flanqué à son pote un casier plein sur la tête.

La suite, tout le monde la connaît. Le blessé a été conduit aux urgences à Amissa Bongo, où on lui a même fait des points de suture. Malheureusement, Max est décédé vers 1 heure du matin ", raconte un jeune du quartier rencontré à la maison mortuaire, à Wendjé, dans le 3e arrondissement de Franceville. Depuis dimanche dernier, parents, voisins et camarades de Max Lehoumbou Okoumba sont sous le choc.

Chacun cherche un début de réponse relativement à ce qui a pu pousser Gradue à commettre l'irréparable à l'encontre de l'un de ses plus proches amis. Comme un hommage à Max, il y a cette publication de l’écrivaine ivoirienne, Marcelline Dembele Yobo : " … Celui qui a donné son grand talent de dessinateur pour mettre en valeur mes livres édités en France. Artiste, repose en paix ! "

AJN

Franceville/Gabon