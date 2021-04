Franceville : un orpailleur condamné à 20 ans de prison pour le viol d’une fillette de 8 ans

GUSTAVE Moiloka, 30 ans, a été condamné à 20 ans de prison dont 5 avec sursis pour viol sur mineur de moins de 15 ans. Sa victime, une fillette de 8 ans lors des faits, n’est autre que la nièce de sa compagne.

Les faits se sont déroulés dans la nuit du 31 décembre 2016, au village Mendemba, dans le département de la Zadié, par Mékambo. Alors que la jeune FZM célébrait la Saint-Sylvestre en compagnie d’autres enfants, Gustave Moiloka va l’entraîner dans une bergerie. " Je lui ai demandé de me suivre, parce que je voulais avoir des rapports sexuels avec elle ", a-t-il dit. Prétextant, par ailleurs, avoir agi sous l’effet de l’alcool. " Ma belle-mère m’avait donné 1litre et demi de Ngos que j’ai consommé toute la journée. Je ne me souviens pas de ce qui s’est passé cette nuit-là ". Une fois son forfait commis, Moiloka a remis à la victime la modique somme de 100 francs. Non sans lui exiger de ne rien dire à personne.