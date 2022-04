Franceville : un employé de NGM meurt la tête fracassée par une machine

Le 13 avril 2022 restera une journée sombre pour la famille et les collègues de Nelson Moukassa, Gabonais, la trentaine d'années. Ce compatriote a été brutalement arraché à l'affection des siens par une machine à son lieu de travail, à Biniomi, non loin de Franceville. Des images insoutenables illustrent, entre autres, une tête fendue et fracassée à la fontanelle. En disant au revoir à sa famille le matin du drame, nul n'aurait imaginé qu'il partait pour un voyage sans retour. De fait, mis à la disposition de la société Nouvelle Gabon Mining (NGM) de Franceville basée à Biniomi par la société Lys Constructing, Nelson occupait le poste d'opérateur d'usine depuis deux ans. Ce jour-là, il a donc pris son service dans l'usine. Comme d'habitude, paré de son équipement de protection individuel, notamment la combinaison, le casque, les gants, les chaussures de sécurité, etc.

Alors qu'il est en plein service, Nelson Moukassa se fait soudainement happer par une machine en fonctionnement. L'outil l'accroche et l'entraîne avec une telle puissance que l'infortuné a eu la tête fendue au niveau de la fontanelle. Étant donné que l'investigation au sein de l'entreprise n'a pas encore livré ses conclusions, il est difficile de dire si ce sont les collègues qui ont arrêté la machine. Toutefois, il est mort sur-le-champ, tellement le choc était violent. Aussitôt alertés, les services de police et de gendarmerie ont investi les lieux et une enquête a immédiatement été ouverte, dans le but d'élucider les circonstances exactes de cet accident. Le corps sans vie du jeune homme a été placé dans une maison de pompes funèbres et la famille est complètement dévastée par cette perte brutale. Nelson Moukassa a commencé sa carrière dans les médias radio. Il supervisait l'animation de la radio Obuntu, située près de l'hôtel Masuku, à Franceville.

N.O.

Franceville/Gabon