Franceville : quand deux mineurs sèment la terreur au quartier Owassi !

Pendant que certains enfants dorment à poings fermés la nuit, d’autres en profitent pour semer le chaos dans les quartiers. C'est le cas à Owassi, dans le 2e arrondissement de Franceville, où une fratrie est impliquée dans plusieurs méfaits perpétrés dans les foyers et autres commerces. Les auteurs de ces actes ont été identifiés comme F. L., 12 ans, et D. S. L., 10 ans. "Il ne se passe pas un jour sans que les riverains ne se plaignent de vols. Ces petits volent tout le monde. Ils entrent partout. Malheureusement, on ne peut rien faire. Sauf crier sur eux et, parfois, taper un peu. On ne peut pas les amener à la police à cause de leur âge ", confie d'emblée J. Chrysostome, une des victimes du duo de garçonnets.

Leurs derniers faits remontent à samedi dernier. Sous une pluie battante, les enfants s’introduisent dans une boutique et mettent la main sur des boîtes de conserve, du riz, de la tomate, des pâtes alimentaires et même un matelas. " On vole parce qu’on a faim. De temps en temps, on vend ce qu’on prend. On habite avec notre grand-mère, mais souvent on dort partout. Notre mère s’appelle D. N, elle travaille à la halte-garderie, elle n’habite plus avec nous depuis longtemps. On ne sait pas où elle habite ", confie le plus âgé. Les deux récidivistes ont été pris à Franceville 2.

En dehors d'une bonne correction infligée au passage par les victimes, les deux petits "gangsters" n'ont visiblement rien à craindre de la part des autorités judiciaires. Du moins pour l'instant.

AJN

Franceville/Gabon