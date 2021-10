Fougamou : Il viole une mamie de 75 ans au village Mboukou

CHRISTIAN Ogombano, un Gabonais de 41 ans, mécanicien de profession, vient d'être écroué à la prison centrale de Mouila. Il se serait rendu auteur d'un viol à l'encontre de M. B., une vieille femme de 75 ans, au village Mboukou situé à 35 km de Mouila, le chef-lieu de la province de la Ngounié. Il répondra devant la justice pour des faits de présomption de viol, conformément à l’article 256 du Code pénal gabonais.

Selon une source proche de l’enquête, les faits remontent à courant septembre. Cette nuit-là, une pluie s’abat sur le hameau, pendant que Christian Ogombano est en train de prendre un pot avec des amis. À l’issue de sa petite virée, il nourrit la sordide idée d'entrer dans une maison par effraction. Aussi, il parvient à défoncer la fenêtre de l'habitation de M. B. et à s'y introduire.

Mais la lumière de la torche de l'intrus attire aussitôt l'attention de la propriétaire des lieux. La septuagénaire exige alors à l'inconnu de décliner son identité. Sauf que, contre toute attente, le visiteur éteint plutôt la lumière et s’allonge sur le lit de la dame. Puis, l'immobilise et abuse sexuellement d'elle. Dehors, il pleut des cordes au point que personne n'entend les cris de M. B. Une situation qui permet d'ailleurs au violeur présumé de quitter les lieux sans être inquiété.

Cependant, ce que Christian Ogombano ignore, c’est que la vieille est en possession de certains indices à charge. Aussi, le voisinage est-il mis au courant et une plainte est immédiatement déposée à la brigade de gendarmerie de Fougamou. L'enquête diligentée par les Officiers de police judiciaire (OPJ) permet d'identifier et de neutraliser le mis en cause toujours ivre.

À la lumière des faits, il ressort que le présumé bourreau de la septuagénaire est un récidiviste, qui aurait déjà fait la prison à Libreville pour des infractions similaires. Il a été présenté devant le parquet de la République, qui l'a placé en détention préventive à la maison d'arrêt du chef-lieu de Mouila. Où il attend sa comparution devant un tribunal.

F.N

Fougamou/Gabon