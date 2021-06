Fibre optique  : Un réseau de fraudeurs démantelé !

LA police d’investigations judiciaires vient de démanteler un réseau spécialisé dans le trafic des connexions fibre optique de Moov Africa Gabon Telecom

LA police d’investigations judiciaires vient de démanteler un réseau spécialisé dans le trafic des connexions fibre optique de Moov Africa Gabon Telecom.

Selon la loi 005 portant réglementation des télécommunications en République gabonaise, en son article 92 , "quiconque transmet, sans autorisation, des signaux ou correspondances d’un lieu à un autre, soit à l’aide d’installations de télécommunications, soit par tout autre moyen prévu par la présente loi, est puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de cinq cent mille (500 000) à un million (1 000 000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement".

Les malfrats, agissant en bande organisée dans des pans entiers de nombreux quartiers du Grand Libreville, font preuve d’ingéniosité et de témérité. En effet, après avoir souscrit un abonnement FTTH à usage domestique, ils mettent en place des sous-réseaux au moyen des câblages et des bornes wifi, puis définissent des tarifs selon la durée de connexion. Les personnes dupées bénéficient ainsi d’une connexion internet fibre optique piratée et de très mauvaise qualité.

" Ces trafics, en plus qu’ils portent gravement préjudice à l’image de Moov Africa Gabon Telecom, sont un facteur rédhibitoire du déclin du chiffre d’affaires et, partant, de la contribution au budget de l’État à travers la baisse de l’impôt sur les sociétés versé chaque année par l’entreprise ", indique un représentant de Moov Africa Gabon Telecom.

Interrogé sur l’avenir de ce type de fraude, ce dernier a assuré : "Moov Africa Gabon Telecom, en étroite collaboration avec l’état-major des polices d’investigations judiciaires ne laissera pas leurs auteurs agir en toute impunité, d’autant plus que nos tarifs sont à la portée de toutes les bourses et le réseau est déployé dans la majorité des quartiers. Nous invitons par conséquent les populations à la vigilance et surtout nous leur donnons rendez-vous dans nos agences afin de bénéficier du meilleur réseau ".

Maxime Serge MIHINDOU

