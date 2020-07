Fétichisme : des reliques découvertes au ministère des Eaux et Forêts

Outré par ce phénomène d'un autre âge, le secrétaire général dudit département ministériel, Michel Ngueba Koumba, s'est, dans une note de service, fendu d'une mise en garde, adressée à "certains agents qui s'illustrent depuis ces derniers temps, par des pratiques fétichistes et malsaines".

C'est que dans la matinée du 21 juillet, semble-t-il, des agents de ce ministère, en arrivant au travail, ont trouvé avec stupeur sur les lieux, des reliques diverses, déposées par des personnes non encore identifiées. En effet, on pouvait voir sur les marches d'escalier des traces de sang et des oiseaux morts. Alors que des tas de feuilles bizarres jonchaient la devanture de certains bureaux et des entrées principales du ministère.