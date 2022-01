Faux passeports gabonais : 500 millions de francs d'amende pour l'ancien chef de service passeport à la documentation

Lors de l'audience criminelle ordinaire du 12 décembre dernier, le Ministère public et les avocats de la partie accusatrice ont sollicité du tribunal des peines de 10 ans de prison et autant d'interdictions de séjour au Gabon pour les sujets libanais. Mais aussi 5 ans d'emprisonnement et jusqu'à 500 millions de francs d'amende contre le principal accusé, le capitaine Junior Thierry Otsobogho, ancien chef de service passeport à la documentation.

Leur sort sera connu le 27 janvier prochain. C'est du moins ce qu'a décidé le tribunal correctionnel, lors de son audience ordinaire du 12 janvier 2022. On se rappelle que cette affaire d'une importante gravité avait été mise au jour en novembre 2020 par la Direction générale de la documentation et de l'immigration (DGDI). Elle impliquait notamment les Maliens Mamadou Konaté et Konaté Alhassane, les Libanais Chehab Abagha Abbas et Georges Ondo Ekia Adèle, ainsi que le Gabonais Junior Thierry Otsobogo, capitaine de police et chef de service passeport à l'époque à la DGDI. Accusés d'avoir favorisé l'établissement de plus de 100 passeports gabonais à partir de faux documents administratifs, ils avaient été placés sous mandat de dépôt à la prison centrale de Libreville, le 4 décembre 2020. Ils sont passés à la barre, la semaine dernière, pour répondre des faits à eux reprochés, à savoir "faux" et "complicité de faux".

