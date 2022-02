Fait-divers : écrouée pour vol d'un nourrisson

Gloire Mingouala vient d'être écrouée à la prison de Gros-Bouquet pour le vol d'un bébé. Le juge d'instruction, qui l'a auditionnée, l'a inculpée parce que n'ayant pas été convaincu par ses tentatives de clamer son innocence. Le 7 février courant, au rond-point de la Démocratie, cette Gabonaise de 21 ans a pris la fuite avec le nourrisson de dame Mira Issanga Bounda qu'elle dit connaître depuis un moment, rapportent les enquêteurs de la Police judiciaire (PJ).

En effet, s'étant retrouvées par hasard, les deux dames décident de partager un verre dans un des troquets du coin. Ne se doutant de rien, la mère du bébé confie ce dernier à sa nouvelle "amie", tout en continuant à siroter une bière. C'est probablement ce qu'espérait la kidnappeuse. Celle-ci aurait alors exprimé le désir de manger une pizza. Quand Mira Issanga Bounda lui indique l'endroit où elle pouvait s'en procurer, Gloire Mingouala s'y rend avec le bébé. Puis, profitant de la naïveté de la génitrice, elle va s'éclipser tout doucement. C'est plusieurs minutes plus tard que dame Issanga Bounda se rendra compte qu'elle vient de se faire voler le fruit de ses entrailles. La détresse de la mère va l'amener à saisir les forces de l'ordre. Gloire Mingouala sera interpellée quelques jours plus tard, au quartier Essassa-Bissobinam dans le 3e arrondissement de la commune de Ntoum.

Grâce à l'alerte donnée par les voisins de la kidnappeuse présumée. Lesquels, ne l'ayant jamais vue enceinte – et au courant, via les réseaux sociaux, qu'une femme s'est fait voler son nourrisson –, ont informé les gendarmes en service au point de contrôle d'Essassa qui vont ensuite appréhender la mise en cause, avant de la mettre à la disposition de la PJ. À l'en croire, la voleuse présumée du nourrisson n'aurait aucun problème de procréation.

G.R.M

Libreville/Gabon