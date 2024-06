Expertise médicale : des conclusions accablantes

ALORS que les mis en cause et leurs parents continuent de réfuter les accusations de viol, les rapports des experts de la santé constituent un élément fondamental de l’enquête sur cette affaire. En effet, au Centre hospitalier universitaire d’Angondjé, les médecins l'ayant reçue aux urgences confirment que la jeune " MAD est arrivée dans leurs locaux en état d’inconscience et qu’elle y a été réanimée ".

Aussi, l’examen gynécologique effectué sur elle, en plus de confirmer sa virginité bien avant cette nuit cauchemardesque, fait-elle ressortir l’existence d’un hématome de la partie latéro-intérieure de la cuisse gauche, d’un autre du côté droit du cou et des lésions au niveau de la partie vaginale.

Pour sa part, un psychologue ayant questionné la lycéenne a décelé en elle " une grande peur et une perte de sommeil, des signes qui surviennent après un évènement traumatisant ". À tout considérer, toutes ces conclusions sont confirmatives d’une amnésie traumatisante. En somme, d’un malheureux évènement qui hante la victime et qu’elle n’est donc pas près d'oublier.

Au demeurant, à moins qu’il disparaisse miraculeusement, le dossier médical de MAD devrait situer le parquet de la République sur les accusations portées contre ses présumés agresseurs sexuels. Bon à savoir, l’un des médecins ayant examiné la jeune fille serait agréé près la Cour d’appel judiciaire de Libreville.

G.R.M

Libreville/Gabon