Disparition : où est Pétrolain Nguema-Asseko ?

Qu'est-il arrivé au jeune Pétrolain Nguema-Asseko, 20 ans, dont les parents n'ont pas de nouvelles depuis le dimanche 10 avril 2022, date de sa disparition du domicile familial au quartier Ondogho, dans le 1er arrondissement de Libreville ? Ce jour-là, il avait amené ses petits frères pour des soins chez un coiffeur du coin, et les avait ensuite laissés rentrer à la maison. Et depuis lors, il n'a plus donné signe de vie. A partir de là, toutes les hypothèses hantent l'esprit des parents. A-t-il été enlevé, et par qui ? A-t-il fait une fugue qui plonge ses parents aujourd'hui dans la plus grande angoisse ?

En effet, ces derniers font des pieds et des mains pour en savoir davantage, sans exclure le pire... Mais leur seule consolation (qui peut être aussi un indice de recherche) réside en ce que son téléphone fermé un moment, sonne à nouveau. Mieux, à partir de son téléphone sont émis des messages tels que : " on a retrouvé son téléphone au poste de contrôle " (lequel ?) ; " Rappelle dans une semaine ", etc. Informé de la disparition à Libreville de son fils, le père, Obare Mbira, qui vit à Oyem, y est descendu précipitamment depuis trois jours.

Et en appelant sur le téléphone du disparu lundi, une voix a décroché demandant " c'est qui ? " À sa réponse qu'il veut parler au propriétaire du téléphone, l'homme a interrompu l'échange, avant d'éteindre complètement l'appareil. Une plainte a été déposée à la Police judiciaire (PJ) pour des recherches intensives. L'inquiétude s'accroît chaque jour qui passe, avec cette lancinante question, alors que se sont écoulées deux semaines : qu'est-il arrivé à Pétrolain Nguema Asseko ?

ENA

Libreville/Gabon