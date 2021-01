Disparition : Il refait surface après deux jours en forêt

LES agents d'Alpha Centauri Mining (ACM) SA

LES agents d'Alpha Centauri Mining (ACM) SA., une entreprise d’exploitation semi-industrielle d’or dans le Moyen-Ogooué, ont vécu pendant deux jours une grande angoisse. Et pour cause, un de leurs collègues, Thibault Boulondo, s'est égaré depuis mardi dernier (il a finalement été retrouvé hier matin) dans la forêt de Bavoma située non loin de Ndjolé. Pendant qu'on craignait au pire, le jeune géologue a été localisé par les équipes de recherches déployées par l'opérateur minier.

Une source policière de Ndjolé contactée par téléphone indique que Thibault Boulondo a disparu le 19 janvier dernier vers 14 heures. Parti pour des prospections dans la forêt de Bavoma, l'employé d'Alpha Centauri Mining, s'égare malheureusement. À cause, entre autres, d'une mauvaise interprétation des données fournies par sa boussole.

Et notre Officier de police judiciaire (OPJ) de relever : " La boussole affichait plein Nord. Le prospecteur a donc hâtivement suivi ces informations, avant de revenir sur ses pas. Une fois sous couverture réseau avec son GPS, il a appelé ses collègues en leur précisant l'endroit exact où il se trouvait. Ces derniers l'ont retrouvé sans aucune difficulté".



Styve Claudel ONDO MINKO



