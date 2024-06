Diba-Diba : repaire des cambrioleurs dans le 1er arrondissement

Une des victimes indique que ces actes sont commis généralement par des jeunes de Di-ba-Diba dont l’âge varie de 20 à 25 ans. Sans aucune crainte, ils agissent de jour comme de nuit, à visage découvert. Face à ce phénomène inquiétant, certaines familles, qui ne savent plus à quel saint se vouer, sont progressivement contraintes à démenager.

Le cas de J.P., une veuve qui a déjà été cambriolée à deux reprises en l'espace d'un mois, pendant que la maisonnée était endor- mie. La seconde fois, la dame aurait même identifié l'un des malfaiteurs qui ne serait pas un inconnu des lieux. Neutralisé à son domicile le lendemain des faits, ce dernier a été conduit à la Police judiciaire (PJ).

Parmi les autres cibles de ces bandits, il y a les membres d'une église du réveil. Après une descente les voyous ont emporté une trentaine de chaises en plastique et une paire de chaussures. Ironie du sort, c'est cette paire de chaussures que portait l'un des cambrioleurs qu'il l’a trahi et il a été arrêté.

Il a été mis à la disposition des flics du commissariat de Nzeng- Ayong, où une procédure a été ouverte à son encontre. Au moment du bouclage de notre article, d'autres plaintes étaient signalées dans certaines unités de la police.

Pendant ce temps, des habitants de Diba-Diba se plaignent de ce que les poursuites judiciaires initiées contre les mis en cause n'iraient pas souvent à leur terme. Et pour cause.

Les parents interviendraient le plus souvent dans le cadre d'arrangement à l’amiable, moyennant des espèces sonnantes et trébuchantes. Mais une fois hors de cause, ces jeunes ne tardent pas à reprendre leurs basses besognes.

Vendredi dernier, A.M, un quadragénaire à peine sorti de chez lui pour se rendre à une veillée mortuaire, a été braqué par trois jeunes armés d’un couteau. Ils lui auraient pris son téléphone portable, sa montre et une enveloppe contenant les 150 mille FCFA prévus pour sa contribution au deuil.

S.M

Libreville/Gabon