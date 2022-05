Deux militaires mortellement poignardés à leurs domiciles respectifs Abel EYEGHE EKORE Libreville/Gabon Deux Gabonais appartenant aux corps des Forces de défense nationale, ont été tués cette semaine à leurs domiciles respectifs. D'abord le caporal du BRC Taekwondo Club, assassiné par des bandits, lors d'un cambriolage qui aurait mal tourné, puis l'adjudant-chef de gendarmerie nationale, Dandy Ndjila, poignardé à mort par sa compagne Sauterelle Nze. Les faits se sont déroulés mercredi et jeudi derniers à Libreville.

Dans la matinée du 18 mai 2022, le corps du caporal-chef Magloire Nkogho Ondo du Bataillon de reconnaissance au combat (BRC) Taekwondo est trouvé gisant sur le sol, à son domicile du PK 12, lardé de coups de couteau. Pris de panique devant cette découverte, les voisins alertent immédiatement les forces de sécurité, qui vont se déployer sur les lieux.

Les premiers constats laissent penser à une agression au domicile du militaire taekwondoïste. Une enquête est aussitôt ouverte par les services compétents pour faire la lumière sur ce crime crapuleux. Il n'a fallu que quelques heures aux agents de la Direction générale des recherches (DGR) pour mettre la main sur un suspect bien identifié qui, probablement, n’aurait pas agi seul, dans ce qui peut être qualifié de cambriolage qui aurait mal tourné. Le mis en cause est actuellement en garde à vue dans les locaux de la DGR, en attendant d'être présenté devant le parquet de la République.

Jeudi 19 mai, à 3 heures du matin. Cette fois, c'est un adjudant-chef de la gendarmerie nationale, Dandy Ndjila qui va perdre la vie à son domicile du camp Gros-bouquet. Poignardé mortellement par sa compagne, Sauterelle Nze. Le pandore, en service à l’Escadron de gendarmerie mobile (EGM) de Gros-Bouquet, a rendu l'âme pendant son transfert vers une structure hospitalière de la capitale gabonaise. Sa compagne s'est acharnée avec une violence inouïe sur lui puisqu'on a découvert sur son corps plusieurs impacts de coups de couteau.

Que s'est-il exactement passé ce jour-là ? Selon des informations concordantes, tout serait parti d'une dispute conjugale entre l’adjudant-chef et sa concubine qui se disputaient le jour du drame. Après l'altercation, Dandy Ndjila serait sorti de la maison pour rejoindre des amis aux Trois-Quartiers. Pour ne regagner son domicile tard dans la nuit. Selon les témoins, vers 3 heures du matin. Une fois à la maison, il va relancer la discussion avec sa compagne. Des éclats de voix se font alors entendre. Puis, la jeune femme se saisit d'un couteau de cuisine qu'elle va planter à plusieurs reprises dans le corps du malheureux. Les impacts visibles sur les photos de la victime, couchée sur un plateau à l’hôpital, démontrent la violence avec laquelle les coups ont été portés. C'est le cri poussé par le gendarme qui va réveiller les enfants du voisin. Ces derniers, convaincus qu'un drame se déroule à côté se précipitent et défoncent la porte de la maison pour porter secours à l'homme en danger. Une fois à l'intérieur de la maison, ils découvrent l'adjudant-chef gisant dans une mare de sang et agonisant.

Transporté d'urgence au Centre hospitalier universitaire d'Owendo, il rend l'âme en chemin. Un drame qui a plongé collègues et parents dans la tristesse et la consternation. Beaucoup parmi ceux qui le connaissaient affirment que le couple passait tout leur temps à se disputer violemment. " Ils se chamaillaient sans cesse, et les altercations étaient régulières ", précise un témoin. Mais, cette énième altercation a été fatale au militaire qui y a perdu la vie.

Après le drame, Sauterelle Nze se serait rendue aux forces de l'ordre. Elle se trouve toujours en garde à vue dans les locaux de la Direction générale des recherches

