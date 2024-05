Détournements de fonds à la Sogatra : Bruno Minko Mi Ngwa encore en prison pour 3 mois

Il sera libre en août prochain. L'ancien directeur général de la Sogatra, Bruno Minko Mi Ngwa, a écopé d'une peine de 10 ans de réclusion criminelle, dont 4 ans et 6 mois ferme, lors de son jugement devant la Cour criminelle spécialisée, mardi dernier.

Une audience publique qui a tenu l'assistance en haleine en raison des nombreuses révélations faites durant ce procès. C'est à 10h 38 minutes que la Cour a fait son entrée dans la salle.

Appelé à la barre par le président de céans, l'accusé Bruno Minko Mi Ngwa, simplement vêtu, s'approche et se met à la disposition du Tribunal.

L'ex-DG doit expliquer la disparition de plusieurs taxis à compteurs, mais également celle de 2 milliards 500 millions de francs, destinés à régler 7 mois d'impayés de salaires des agents de cette entreprise.

Après les documents de preuves qui condamnent Bruno Minko Mi Ngwa, brandis par le parquet général, l'accusé, lors de sa prise de parole, va rejeter en bloc toutes ces accusations.

Argant qu'il est une personne de bonne moralité, dont la nomination à la Sogatra, le 26 février 2019, avait pour but de restructurer cette société en difficulté, et non de l'enfoncer davantage.

Pour lui, pas question de sortir de l'argent de manière à le dilapider. " J’assume mes erreurs de gestion, mais pas les détournements, M. le président ", se défend-il.

Mais où sont alors passés les 2 milliards 500 millions de francs et les taxis à compteurs horokilométriques ?, s'est interrogé le parquet général.

Abel EYEGHE EKORE

Libreville/Gabon