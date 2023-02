Criminalité pharmaceutique : outiller les acteurs pour garantir la sécurité des populations

LES différents acteurs majeurs impliqués dans la lutte contre la criminalité pharmaceutique, à savoir les Forces de police nationale (FPN), la Douane et l'Agence du médicament étaient réunis, mardi 31 janvier 2023, au siège du commandement en chef de la Police, au Komo.

Il s'est agi, à travers un atelier, de mieux outiller les participants sur la criminalité pharmaceutique. Autrement dit, ce commerce de produits médicaux contrefaits et illicites devenu un phénomène véritablement international. Le directeur de l'Agence du médicament, Dr Ange Mbindzou Mouelet, a d'emblée relevé que cette formation s'inscrit en droite ligne avec les instructions des plus hautes autorités, en tête desquelles le président de la République, Ali Bongo Ondimba.

Qui souhaitent voir s'intensifier la lutte contre la criminalité pharmaceutique, au regard de ce que plusieurs données de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), entre 2016 et 2017, font état de ce que 42 % des médicaments illicites provenaient de l'Afrique. Selon le responsable de l'Agence, la stratégie déployée par le ministère de la Santé via son bras séculier a consisté à sensibiliser les populations et les opérateurs économiques sur les risques et dangers liés à l'usage des médicaments illicites. Avant d'entamer la seconde phase relative aux saisies des produits contrefaits.

" Aujourd'hui, nous débutons la troisième phase, qui concerne la formation des acteurs majeurs de la lutte. Avant d'amorcer la formation et la sensibilisation des élèves et des étudiants. Le but étant, pour le ministère de la Santé, de garantir au mieux la sécurité des populations gabonaises ", a confié le Dr Mbindzou Mouelet.

Le général de division et chef d'état-major des polices d'investigation judiciaire, Arnaud Sandrine Patrice Nombo, a souligné qu'il revient à l'ensemble des parties prenantes " d'œuvrer avec efficacité et efficiente, pour parvenir à des résultats probants. De sorte à préserver notre économie et notre système de santé ".

SCOM

Libreville/Gabon