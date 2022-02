"Capellogate" : toujours aucune preuve accablante contre Serge Ahmed Mombo

Ainsi rapportent des sources policières, lesquelles se basent sur les premières conclusions de l'enquête préliminaire ouverte dans le cadre du scandale de pédophilie dans le milieu sportif gabonais, et dans lequel le président de la Ligue de football de l'Estuaire est cité. Il n'y a aucune preuve accablante contre Serge Ahmed Mombo. Et si les accusations de pédophilie visant Serge Ahmed Mombo étaient finalement infondées ? À ce jour, selon les premières conclusions de l'enquête préliminaire menée par l'Inspection générale des Forces de police nationale (IGFPN), l'absence d'éléments probants ne permet pas d'inculper ou de confondre le président de la Ligue de football de l'Estuaire (LFE) et intendant général des Panthères, apprend-on de sources concordantes.

Après son arrestation, Serge Ahmed Mombo a été mis à la disposition de l'Inspection générale des Forces de police nationale (IGFPN) pour la suite de l'enquête préliminaire. Les premières conclusions de celle-ci font état d'une absence de preuves accablantes à l'encontre du président de la LFE, apprend-on de sources policières. Ce dernier continue donc de bénéficier de la présomption d'innocence et, de ce fait, doit jouir de sa liberté. Il reste cependant à la disposition de l'IGFPN, où il émarge tous les jours. C'est-à-dire qu'il est "assigné à résidence", avec une interdiction de voyager et l'obligation de se présenter tous les jours ouvrables à l'inspection générale des Forces de police nationale.

G.R.M

Libreville/Gabon