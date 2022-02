Bitam : un ancien employé d'Olam retrouvé mort à domicile

Le week-end dernier, les habitants de Bitam 1, un quartier de la commune du même nom, chef-lieu du département du Ntem, étaient sous le choc. Et pour cause. L'annonce de la découverte, le samedi 5 février dernier, du corps sans vie à son domicile de Claire Moutsinga Maganga, ancien employé d'Olam à la retraite les a plongés dans une grande tristesse. La soixantaine révolue, le Gabonais originaire de la province de la Ngounié s'est en effet installé dans une maison qu'il louait dans la ville des Trois-Frontières, après avoir fait valoir ses droits à la retraite.

Selon certaines informations glanées auprès de son entourage, Claire Moutsinga Maganga vivait seul et aurait présenté quelques signes de maladie depuis un certain temps. Cette affection l'aurait-elle emporté ? C'est la question que les habitants de Bitam 1 se posent actuellement. Les éléments de l'antenne de la Police judiciaire (PJ) de Bitam se sont rendus sur les lieux, en compagnie notamment des services de la mairie pour le constat d'usage. Aux côtés de ces derniers, il y avait les parents proches et plusieurs ressortissants de la communauté punu, à laquelle appartenait le défunt qui se sont mobilisés pour concocter un seul programme de ses obsèques.

La dépouille de l'ancien employé d'Olam a été acheminée à la morgue d'Oyem, le chef-lieu de la province du Woleu-Ntem. Après exposition, elle va ensuite être transférée à Ndendé conformément au programme élaboré par la famille biologique.

Servais SONDE BATATA

Bitam/Gabon