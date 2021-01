Barreau  : Assemblée générale élective

Arrivé à son terme le 24 octobre 2020, le bureau de l'Ordre des avocats de l'exercice 2018-2020 aurait pu convoquer une session du renouvellement de ce dernier depuis, mais en raison des contingences liées au nouveau coronavirus, cela n'a pu avoir lieu. Conscient de cette situation, le bâtonnier Me Lubin Ntoutoume avait saisi à cet effet le Conseil d'État aux fins d'envisager la convocation d'une assemblée générale élective en vue du renouvellement dudit bureau.

De fait, dans sa saisine, le bâtonnier avait fait constater " du maintien des mesures barrières liées à la Covid-19, de l'impossibilité d'organiser l'Assemblée générale élective, de l'autoriser à organiser une élection à telle date avec un nouveau délai ". Cette fois, la nouvelle date, c'est celle du 6 janvier où cette assemblée générale tant attendue (et tant réclamée) va pouvoir se tenir à l'effet de délibérer sur le bilan de l'exercice 2018-2020 et procéder à l'élection du bureau de l'Ordre des avocats.

À cette occasion, et c'est très important, le bureau dirigé deux ans durant par Me Lubin Ntoutoume (qui s'est entouré de ses confrères) va pouvoir donner le change et vanter le travail réalisé. Sans doute aura-t-il en face de lui des challengers faisant valoir également leurs mérites à accéder au bâtonnat. En tout ce sera une bonne occasion d'évaluer le travail du sortant et d'apprécier le programme d'action des autres candidats, le tout dans l'intérêt d'un barreau dynamique et efficace.