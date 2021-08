Arnaque : Il faisait venir des faux billets de banque du Cameroun

LES agents de police du commissariat d'Owendo viennent de mettre la main sur deux faussaires présumés de nationalité camerounaise

LES agents de police du commissariat d'Owendo viennent de mettre la main sur deux faussaires présumés de nationalité camerounaise. Il s'agit de Charly Oyane Owono, 39 ans, et Sidoine Fogang Tsasse, âgé de 37 ans. Le premier cité faisait venir des faux billets de banque du Cameroun, et avec son complice, il les dépensait dans Libreville.

La supercherie a été mise à nu alors que Sidoine Fogang Tsasse effectuait l'achat d'un vêtement, le 5 août dernier, au quartier Sni-Owendo. Ce dernier, possédant un faux billet de 10 mille francs, s’arrête à une friperie et paie une culotte. Vigilant, le commerçant constate que le billet est faux. Il attire l'attention d'un agent de police sur les lieux, qui va aussitôt interpeller le Camerounais, avant de le conduire au poste pour être auditionné sur l'origine de ce faux billet.

Au cours des investigations, les enquêteurs découvrent que l'homme n'est pas à son premier coup dans la mise en circulation de faux billets. Une perquisition à son domicile va permettre de découvrir une liasse d’un montant d'un million de francs, évidemment fausse, cachée sous son frigidaire. Le faussaire présumé va passer aux aveux en livrant son complice Charly Oyane Owono qui, selon lui, serait le livreur de ces faux billets.

Au domicile du complice où il conduit les agents, une somme de deux millions quatre-vingt trois mille frs (2 083 000 francs) est découverte dans un haut-parleur. Interrogé sur la provenance de ces faux billets, Charly Oyane Owono se met à table en confiant aux enquêteurs qu'il les fait venir depuis le Cameroun par voie terrestre, via un autre complice nommé Léonard Kedé.

Présentés le mercredi 11 août au parquet de Libreville, les mis en cause ont été placés sous mandat dépôt pour introduction et mise en circulation de la fausse monnaie en territoire gabonais et association de malfaiteurs.

Abel EYEGHE EKORE

