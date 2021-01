Agression : Inama et Bikoro, deux repris de justice à nouveau en prison

DETRIX Inama et Richard Bikoro, deux repris de justice excellant dans le vol, ont à nouveau été, dernièrement, placés sous mandat de dépôt, à la prison centrale de Mouila. Ils sont poursuivis pour des chefs d'accusation d'association de malfaiteurs et de vol aggravé. Les deux acolytes ont, en effet, opéré dans plusieurs endroits, emportant au passage le fruit de leur vol.

À Ntoum dans la province de l'Estuaire, où ils ont séjourné un moment, ils ont dévalisé une pharmacie, emportant avec eux 4 millions de francs, avant de se réfugier à Lambaréné, chef-lieu de la province du Moyen-Ogooué. Là-bas, ils ont visité un domicile et volé un fusil de type carabine et quelques objets de valeur. Dans la province de la Ngounié, notamment à Fougamou, Mouila et Ndendé, les domiciles de hauts cadres et hommes politiques sont passés au peigne fin. Les deux malfrats s'emparant de plusieurs objets dont des ordinateurs et appareils électroménagers. Des cas de vols qui ont été signalés dans les différentes unités de police et de gendarmerie des provinces de l'Estuaire, Moyen-Ogooué et Ngounié.