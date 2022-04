Affaire Yoanis Kongo : le verdict sera connu le 15 avril prochain

L'ANCIEN aide de camp de Brice Laccruche Alihanga, le lieutenant Yoanis Kongo, va devoir encore attendre pendant quelques jours avant d'être définitivement fixé sur son sort par le tribunal correctionnel spécial. Vendredi dernier, le délibéré dans l'affaire le concernant a été une nouvelle renvoyé.

Cette fois-ci, la juridiction précitée devrait donner sa sentence le 15 avril prochain. Pour mémoire, l'officier subalterne de la Garde républicaine (GR) est poursuivi par l'Agence judiciaire de l'État qui l'accuse de "concussion" et de "blanchiment d’argent", délits prévus et punis par les articles 127 et 378 du Code pénal gabonais. Il est reproché au militaire d'avoir perçu des sommes aux origines frauduleuses des mains de Brice Laccruche Alihanga, ex-directeur de cabinet du président de la République, pour les investir notamment dans l'immobilier.

En deux ans, en effet, avec un revenu mensuel de 715 000 francs, il se serait offert un investissement immobilier évalué à près de 200 millions de nos francs. Cependant, ses avocats ne voient aucune faute qu'il aurait commise, dans la mesure où l'aide de camp n'a pas pour mission de dénoncer les pratiques de son patron. Le militaire risque jusqu'à 10 ans de prison et 200 millions de francs de dommages et intérêts à payer à l'État gabonais. En plus d'une amende de 10 millions de francs et la confiscation de tous les biens litigieux. Si les raisons de ce nouveau report restent méconnues, des indiscrétions font état de la probable comparution des principales personnes citées dans cette affaire et qui auraient aussi bénéficié des largesses de l'ancien proche collaborateur du chef de l'État.

Par G.R.M

Libreville/Gabon