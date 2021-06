Affaire Yann Engonga : Une solidarité pourtant impulsée par les pouvoirs publics

LE lendemain du drame vécu par Yann Engonga, en plus du voyeurisme qui a prévalu autour de cette affaire, on a assisté à un déchaînement de sentiments portant à plaindre sa situation et, même, à partager les souffrances de ce compatriote

LE lendemain du drame vécu par Yann Engonga, en plus du voyeurisme qui a prévalu autour de cette affaire, on a assisté à un déchaînement de sentiments portant à plaindre sa situation et, même, à partager les souffrances de ce compatriote. Les images du jeune homme amputé des deux mains après la déflagration d’une grenade ayant suscité tant de réactions. Tout ça pour rien finalement !

Mais passés ces moments de vive émotion, on s'attendait à ce qu'une vraie chaîne de solidarité se forme autour de la victime. Une chaîne de solidarité composée de personnes issues des sphères étatiques, politiques, religieuses et autres Organisations non gouvernementales (ONG), qui saturent d'ordinaire les médias par les œuvres de bienfaisance. On aura attendu cette synergie en vain.

Pourtant la situation de Yann Engonga devrait interpeller tout un chacun à juste titre. Car, dans son état actuel, ce dont le lycéen, - qui souhaite terminer ses études secondaires -, a le plus besoin, ce n'est pas seulement la générosité. Mais aussi, et surtout, l'expression de la solidarité traduite dans les actes. Les autorités de notre pays ont réagi promptement, en prenant en charge les soins du petit. D'abord à la clinique où l'hémorragie a été freinée, puis en l'évacuant d'urgence à l l'Hôpital d'instruction des armées et en prenant en charge les frais de son hospitalisation jusqu'à sa sortie.

C'est aussi sous l’impulsion des plus hautes autorités que la famille a été reçue par un conseiller du Premier ministre, Dr Baye qui s'est occupé du dossier lié à l'évacuation sanitaire, avant de l'envoyer sur la table de Mme Rose Christiane Ossouka Raponda. Laquelle aurait donné des instructions fermes à cet effet. Des instructions dont la mise en œuvre se heurterait, pour le moment, au vœu exprimé par le lycéen de passer à tout prix le bac.

À noter que la famille aurait reçu de l'aide financière et du soutien de personnalités durant la phase d'hospitalisation. Aussi, croit savoir une source proche de ce dossier, reste-t-il maintenant à s'activer du côté des assurances pour la suite de l'évacuation.

Il est utile que les différents acteurs de la chaîne de solidarité qui devrait se constituer autour de Yann Engonga sachent qu'il ne s'agit pas pour eux de faire montre de générosité à l'image de Saint François d'Assise, qui avait fait don de tous ses biens, avant d'aller vivre en campagne. Mais plutôt de le soutenir, chacun relativement à ses possibilités.



Styve Claudel ONDO MINKO



