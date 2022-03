Affaire SCI-Serpentin  : Yama dans le collimateur de l'article 307 du Code pénal ?

Les charges qui pèsent sur Jean-Rémy Yama pourraient augmenter, à en croire des sources proches de l'instruction. Il est évident que l'ancien gérant de la SCI-Serpentin tombe sous le coup de l'article 307 du Code pénal sur l'abus de confiance et de détournement. D'autant qu'il aurait perçu de l'État gabonais, une somme de 5 milliards de francs pour un projet immobilier destiné aux chercheurs et enseignants-chercheurs. Si certains bénéficiaires ont pu effectivement entrer en possession de leurs biens, il n'en a pas été de même pour le plus grand nombre.

Et malgré leur souhait de se faire rembourser les montants à eux dus, ils n'ont pas obtenu satisfaction de la part de Jean-Rémy Yama, ex-président du Syndicat national des enseignants-chercheurs (Snec). La justice pourrait, au demeurant, s'intéresser à la destination prise par les fonds mis à disposition, sur mandat de ses collègues. Mercredi, il a juste été inculpé pour escroquerie, délit prévu et puni par les articles 301 et 302 de la loi précitée.

G.R.M

Libreville/Gabon