Affaire Ramon Cotta : une mesure d'éloignement motivée

Les péripéties vécues par l'activiste camerounais connu sous le pseudonyme de Ramon Cotta, qui ne cessent d'alimenter la presse et les réseaux sociaux ces derniers temps, nous ont contraints à nous intéresser de plus près à son sujet.

Aussi avons-nous d'emblée découvert que la véritable identité de celui qui est considéré comme un trublion pour le régime du président Paul Biya n'est autre qu’Yves Bershu Kibouy.

Et non pas Styve Akam, qui serait présenté comme le petit frère du regretté Armand Akam, le célèbre animateur décédé au Centre hospitalier universitaire d'Owendo (CHUO), le 21 mars 2022.

Si la disparition soudaine du Camerounais exerçant officiellement en tant que commerçant a vite été perçue comme un kidnapping, les proches de ce dernier ont immédiatement entrevu le fait que les auteurs dudit enlèvement auraient reçu des instructions pour passer à l'action depuis l'ambassade du Cameroun à Libreville.

Une situation qui a aussitôt fait d'Yves Bershu Kibouy alias Ramon Cotta (nom de l'un des meilleurs méchants de l'histoire du cinéma) la victime d'une supposée entente s cel lé e dans les rhizomes de la diplomatie gabono-camerounaise.

Chacun peut se livrer à son interprétation. Mais c'est peut-être mal connaître qui est en réalité cet activiste né le 27 octobre 1982, à Kumbo, appelée aussi Banso, une ville située dans le département du Bui de la région du Nord-Ouest du Cameroun.

En effet, contrairement à ce qu'il se dit relativement à l'extradition dont il aurait fait l'objet, Yves Bershu Kibouy n'a jamais été jugé encore moins condamné dans son pays d'origine. Pas plus qu'il ne jouissait du statut de réfugiépolitique.

Aussi, on ne saurait, pour le cas d'espèce, évoquer cette procédure juridique par laquelle un État s'engage à livrerl'auteur d'une infraction à un État étranger qui le réclame, de sorte qu'il puisse y être jugé ou exécuter sa peine.

D'autant qu'il est question, ici, de ce que l'homme a fait plutôt l’objet d’une mesure administrative (éloignement) en raison de sa situation irrégulière ( ne disposant plus de carte de séjour valide depuis plusieurs mois) et du trouble à l’ordre public dont il s'est rendu auteur.

De ce fait, un Etat souverain peut agir conformément à sa législation. Surtout que l’homme aura, lui-même, par ces actes donné l’opportunité aux autorités.

Ceux qui suivent le personnage ont d'ailleurs souvenance des vidéos virulentes de l'homme à l'encontre des autorités en poste à l'ambassade du Cameroun au Gabon et même des plus hauts dirigeants de ce pays voisin et frère.. Le "révolutionnaire", sobriquet dont il s'affublait, exhortait effectivement ses compatriotes à se mettre debout pour la libération du Cameroun.

Dans ses diatribes, Yves Bershu Kibouy alias Ramon Cotta, arborant un béret à la CheGuevara (le célèbre révolutionnaire) s’emprenait ouvertement à eux , en dénonçant, entre autres, les coûts jugés trop élevés des documents administratifs (passeports, cartes de séjour et autres cartes consulaires) arguant de ce que lui et ses troupes du Mouvement de libération de l'Afrique totale s'écarteraient des voix démocratiques et diplomatiques pour faire entendre leur cause.

C'est sans conteste face au ton belliqueux et les entrefaits de celui qui se présentait comme le commandant des forces révolutionnaires que les autorités gabonaises ont jugé utile de le freiner dans ses ardeurs, il y a un passé récent.

Styve Claudel ONDO MINKO

Libreville/Gabon