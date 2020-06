Affaire Magloire Ngambia : un énième report

Tout semblait, de fait, avoir été organisé par la juridiction pour la tenue de cette audience. En raison de l'éloignement de deux des avocats de l'accusé Ngambia, en l'occurrence Mes Seydou Ndiagne (au Sénégal) et Pierre-Olivier Sur (à Paris), un dispositif technologique avait été mis en place pour remédier à leur absence physique : un moyen de visioconférence permettant à ces derniers de réagir, en temps réel, en apportant les éléments de leur défense. Des écrans géants installés aux quatre coins de la salle, ainsi que de mini-récepteurs devant les sièges du président, du ministère public, du greffier en chef et des avocats, le tout coordonné par une régie.

Mais ce palliatif n'était pas forcément du goût de la défense. Laquelle prônait une défense présentielle, et estimait qu'une défense virtuelle (par média interposé) ne pouvait avoir ni la même valeur, ni le même impact.

S'ouvrant à notre confrère Jeune Afrique à ce sujet, Me Pierre-Olivier Sur déclarait : "Je ne comprends pas que l'on puisse programmer une audience alors que nous, avocats résidant hors du Gabon, ne pouvons prendre l'avion pour plaider notre dossier. Je considère que c'est une manière de non-prise en compte des droits de la défense."

Tournant donc court, l'audience très attendue de l'affaire Ngambia a laissé l'opinion sur sa faim. Elle qui, depuis son déclenchement et le placement en détention préventive à la prison centrale de Libreville de l'intéressé, début 2017, ne cesse de scruter l'horizon pour connaître les éléments objectifs de ce dossier brûlant, où se mêlent détournement de fonds publics, corruption présumée... Avec ce énième renvoi, le sentiment est de plus en plus à la déception.