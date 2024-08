Affaire du Grand marché de Libreville : " Nous irons jusqu’au bout "

Les avocats du citoyen Hervé-Patrick Opiangah, auteur de la plainte contre X pour " haute trahison" contre l’Etat gabonais, étaient face à la presse, hier.

Il s’agit de Mes Jean-Paul Moumbembé, Gisèle Eyue Bekale et Célestin Mba Ondo. Il était question de les entretenir sur l’évolution du dossier relatif à un protocole transactionnel qui scandalise l’opinion nationale, voire au-delà.

Et qui aurait été signé par l’Agence judiciaire de l’Etat (AJE) et le Conseil d’Etat avec les sociétés Webcor ITP et Grand Marché de Libreville (GML), au nom du Gabon.

Cet accord engage le pays à verser à ces entreprises la somme de 70 milliards de FCFA correspondant au coût conventionnel pour le projet de construction d’un nouvel espace commercial dans la capitale gabonaise, exactement sur le site des anciens Jardins de la Peyrie.

D’entrée, ils ont souligné la détermination de leur client d’aller jusqu’au bout de cette affaire, d’autant qu’il s’agit de défendre la nation et ses intérêts.

Car, au moment où les autorités de la Transition parlent d’honneur et fidélité à la patrie, un tel acte ne saurait rester impuni.

A les en croire, Hervé-Patrick Opiangah a déposé une plainte auprès du procureur de la République pour " concussion ", " fraude fiscale " et " haute trahison ".

Cette démarche légitime et légale intervient après avoir découvert que des préposés de l’Etat avaient signé un protocole transactionnel qui lèse les intérêts du pays dans une affaire où il était en position de force.

Durant cet échange, les avocatsont fait la genèse de ce différend.

Rappelant que pour la réalisation du projet du Grand marché de Libreville décidé courant 2008, la société GML avait été constituée avec un capitale détenu à 60% par Webcor ITP.

Par la suite, la commune de Libreville et l’entreprise maltaise signaient, le 12 juin 2010, un contrat-cadre et, le 12 avril 2011, un bail emphytéotique.

De son côté, l’Etat gabonais et la société GML signaient, le 16 novembre 2012, une convention portant sur des avantages fiscaux et douaniers, en vue de la construction et de l’exploitation de l’espace commercial projeté.

Mais alors que les travaux avaient débuté courant septembre 2010, le ministre de l’Economie, de la Promotion des investissements et de la Prospective de l’époque avait, par courrier du 12 février 2015, suspendu l’application de la convention sus-évoquée.

Le gouvernement ayant, selon lui, décidé de reconfigurer ledit projet.

---

Vous avez lu 50% de cet article.Retrouvez-le dans notre journal en version numerique en cliquant sur le lien: www.e-kiosque-sodipresse.com

---

G.R.M

Libreville/Gabon