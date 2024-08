Affaire du Grand marché de Libreville : comme un renoncement à la souveraineté judiciaire du pays

À mesure que les jours passent, le dossier Webcor ITP révèle les secrets du protocole d’accord transactionnel dans lequel le Gabon a été engagé par le Conseil d’État et l’Agence judiciaire de l’État, avec la société maltaise.

Autant parler d’un arrangement inique, en ce ses qu’il remet en cause la souveraineté judiciaire de notre pays.

Avec le temps, l’on peut mieux comprendre la réaction d’Hervé-Patrick Opiangah ou HPO, qui a déposé une plainte auprès du procureur de la République contre X, pour " concussion ", " fraude fiscale " et " haute trahison ".

Car audelà de ce qu’il devrait reverser à Webcor ITP et à l’entreprise Grand Marché de Libreville (GML) la somme de 70 milliards de FCFA correspondant au coût conventionnel pour le projet de construction d’un nouve l e space commercial sur le site des anciens Jardins de La Peyrie, le Gabon a renoncé à beaucoup d’autres choses.

Ledit protocole révèle, en effet, surtout sur la question fiscale, que notre pays se dépouille de ses avantages y relatifs.

Cela, en acceptant le fait que " le montant de 70 milliards de FCFA est net de tout impôt, taxe, retenue à la source, droit ou toute dette fiscale ou douanière passée, actuelle et/ou future de toute nature. Y compris l’impôt sur les sociétés (IS) et les dividendes qui seraient à payer par Webcor ITP, ses actionnaires ou toute personne morale ou physique liée à cette société.

" À la lumière de ce qui pré c ède, il est tout simplement paradoxal de voir qu’un pays choisit de renoncer à ses droits fiscaux et financiers pour finalement solliciter des emprunts à l’international. Et cela fait partie des éléments ayant motivé la plainte du citoyen Hervé-Patrick Opiangah, choqué par le fait que les intérêts du Gabon sont ainsi lésés. L’on peut, au demeurant, se poser quelques questions, dans la mesure où pour une telle convention, les signataires représentant le pays sont saisis formellement par une autorité précise.

Est-ce le cas pour le Conseil d’État et l’AJE dont les missions sont clairement connues de tous ? Comme chacun le sait, l’AJE est l’avocat de l’État et est donc tenue de le conseiller pour prendre une position donnée sur une quelconque affaire.

Il en est de même du Conseil d’État qui est la plus haute juridiction en matière administrative. Les responsables de ces entités sont des préposés de l’État.

Quel rôle auraient joué ces deux organes publics ? Qui les aurait instruits à l'effet de conclure cet accord inique, sachant que seul le ministère de l’Économie, à travers ses services, est habilité à traiter de la question fiscale ?

G.R.M

Libreville/Gabon