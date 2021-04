Affaire BLA : Les dénonciations de la défense

C'EST à la faveur d'une conférence de presse que Me Ange-Kevin Nzigou, avocat de l'ancien directeur de cabinet du président de la République, Brice Laccruche Alliangha (BLA), a annoncé que son client serait présent à la barre au tribunal correctionnel de Libreville, demain jeudi 29 avril 2021.

Il a dénoncé, au cours de cette rencontre avec la presse, cette comparution. Car, selon lui, l'affaire pour laquelle son client sera jugé demain n'a jamais fait l'objet d'une enquête. D'abord, rappelle-t-il, " son interpellation le 13 décembre 2019, s'est faite en violation du Code de procédure pénale gabonais. BLA a été arrêté alors que les charges n’existaient pas et on était dans l'incapacité totale de lui exprimer les charges qu'on lui reprochait. Et nous dénoncions déjà cette arrestation arbitraire. Et après 17 mois de détention arbitraire, il n'a jamais fait l’objet d'une enquête ", souligne-t-il. Et de poursuivre : " Pourquoi attendre 17 mois pour juger quelqu'un en correctionnelle ? Et en 17 mois, l’instruction n'a pas été capable d’apporter une preuve supplémentaire à ce qu'on lui reproche".