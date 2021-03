Accident : Une quinquagénaire mortellement fauchée à Awoungou

VENDREDI 26 février dernier, Carole Sanawangou, une mère de famille d'une cinquantaine d'années, a été mortellement fauchée par un véhicule de marque Toyota Hilux immatriculé FL-523-AA, appartenant à la société NOIP Gabon special economic zone ports

VENDREDI 26 février dernier, Carole Sanawangou, une mère de famille d'une cinquantaine d'années, a été mortellement fauchée par un véhicule de marque Toyota Hilux immatriculé FL-523-AA, appartenant à la société NOIP Gabon special economic zone ports.

Selon les témoins, le drame s'est produit vers 16 h 30, à Awoungou, dans le 1er arrondissement de la commune d’Owendo. Les deux personnes impliquées dans cet accident sont le nommé Orphée, l’employé de NOIP qui avait la responsabilité du véhicule de l'entreprise, et un certain Rodney, le policier qui conduisait le véhicule en cause. Ce dernier par qui le drame est arrivé n'aurait pas de permis de conduire. Les témoins informent que les deux amis sortaient à peine d'un troquet, où ils venaient de passer un moment plutôt bien arrosé. Une fois à l'endroit où la voiture était stationnée, Rodney le policier, prend curieusement le volant. Tandis qu’Orphée le responsable de l’engin, prend place côté passager.

À peine a-t-il démarré que le flic perd le contrôle de l'engin qui fait effectue une embardée avant de terminer sa course dans une habitation. Malheureusement, au passage, l'engin percute et traîne le corps de Carole Sanawangou (elle marchait sur le trottoir) jusqu'au bâtiment en construction contre lequel la Toyota Hilux s'est encastrée.

