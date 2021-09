Accident mortel : Il fauche un jeune homme et prend la fuite avant d'être rattrapé

UN homme de nationalité chinoise a mortellement fauché un jeune homme de 28 ans, Louis Sounda Ngueba, au carrefour Sni Owendo, dans la nuit de samedi 28 août 2021. La victime sortait d'une cérémonie de mariage et rentrait paisiblement chez lui. Le conducteur du véhicule, après l'accident, a pris la fuite. Mais les policiers qui suivaient la scène se sont aussitôt lancés à sa poursuite et ont réussi à l'appréhender. Juste au moment où il s'apprêtait à franchir l'entrée de son domicile.

Le drame s'est déroulé à 22 heures, relate une source proche de la famille du disparu. Louis Sounda Ngueba, sortant d'un mariage d'un proche, arrive au carrefour Sni pour regagner son domicile. Ce dernier qui ne consomme pas d'alcool, marchait sur le trottoir en direction du Centre hospitalier universitaire d'Owendo (Chuo). Un véhicule de marque Toyota Land-Cruiser V8, conduit par un ressortissant chinois et roulant à une allure excessive dans le sens Owendo-Libreville. Arrivé à la hauteur du jeune homme, le chauffeur perd brutalement le contrôle de sa voiture et le percute par l'arrière, et prend aussitôt la fuite. Louis Sounda Ngueba va malheureusement rendre l'âme sur-le-champ. Mais les agents de police postés à cet endroit et qui ont vécu toute la scène prennent aussitôt en chasse l'Asiatique. Lequel est rattrapé au moment où il tentait de franchir le portail de son domicile. Il est conduit au commissariat de police d'Owendo où il est toujours en garde à vue.