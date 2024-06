Accident mortel du PK 12 : nécessité d'établir toutes les responsabilités

Aux dernières nouvelles, une source hospitalière nous a informés de ce que la dame qui a eu les deux jambes sectionnées au cours de l'accident du PK 12, une certaine Coumba Diop, est en vie. Hier, elle se trouvait au service de réanimation au sortir de son passage au bloc opératoire.

Deux blessés graves sont toujours en soins intensifs, tandis que les autres victimes transportées aux urgences ont regagné leurs domiciles respectifs. Dans l'article paru dans L'Union d'hier, relativement au drame qui a finalement coûté la vie à 3 personnes (deux hommes et une femme) et fait une dizaine de blessés, nous avons relevé que l'enquête des Officiers de police judiciaire (OPJ) permettra de faire la lumière sur les vraies causes de cet accident.

D'autant que celui-ci vient remettre au goût du jour le sempiternel problème de l'état technique des véhicules affectés au transport des matériaux. En effet, pour juger du réel état technique d'une voiture, qui mieux que les structures agréées ayant pignon sur rue ?

Au regard de ce que l'objectif premier du contrôle technique est de permettre de limiter, voire d'éviter, les effets de l'ancienneté ainsi que du mauvais entretien de certains véhicules. Lesquels facteurs sont très souvent pointés du doigt lorsque surviennent des accidents sur le domaine routier.

Malheureusement, il semble que les visites techniques présentées aux gendarmes et autres policiers par nombre de transporteurs soient quelque peu vernies. Et ces derniers, pour la plupart des Ouest-africains manifestement sans scrupule, savent parfaitement ce qu'il y a lieu de faire pour éviter les tracasseries de la route.

Que dire de ces permis de conduire détenus par ces chauffeurs de poids lourds, toujours originaires d'Afrique de l'Ouest, dont certains ne savent ni lire ni écrire ?

Autant de préoccupations sur lesquelles doivent se pencher les responsables des départements ministériels dont les agents interviennent dans le trafic routier.

Styve Claudel ONDO MINKO

Libreville/Gabon