Accident : il succombe à ses blessures après avoir été percuté par un train

La victime aurait tenté de s’accrocher à un wagon du train de passage dans cette gare, avant de faire une chute. L'accident est survenu à Booué, selon des sources concordantes. L'infortuné habitait un village riverain du chemin de fer, indique la Société d'exploitation du Transgabonais (Setrag) dans un communiqué. "La victime aurait tenté de s'accrocher à un train minier à la gare de Booué. Il a malheureusement glissé", souligne l'entreprise.

Dans sa chute, un pied a été entraîné sous le train et sectionné au niveau du genou. L'alerte a été donnée par un passant qui s'apprêtait à traverser la voie, après le départ de l'engin. Sur place, le personnel de la Setrag a aussitôt organisé sa prise en charge au centre médical du chef-lieu de la Lopé. Mais au regard de la gravité des blessures et à la demande du médecin de Booué, la victime a été transférée à Makokou pour des soins plus appropriés. Le jeune homme décédera malheureusement des suites de ses blessures.