Accident de chasse : un chasseur reçoit les plombs de son calibre 12

UN accident de chasse vient de se produire au regroupement de villages Moukoundou, dans le département de la Louétsi-Wano, plus précisément à la rivière Pémbé, sur l’ancienne route conduisant au vieux village de Souangui.

En effet, en allant chasser, Horace Ndoungou, Gabonais d'une cinquantaine d'années, a accidentellement reçu une décharge de plombs provenant de son fusil de type calibre 12.

Après la perte de son emploi au sein d'une société forestière de la place, Horace Ndoungou a choisi de faire la chasse, dans le but de subvenir aux besoins de sa petite famille. Aussi, la semaine écoulée, comme à son habitude, il prend le chemin de la forêt de la Louetsi située dans la zone de la rivière Pémbé. Le chasseur est muni de son calibre 12 et six cartouches. L'homme passe presque toute la nuit sans avoir le moindre gibier.