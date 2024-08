JO Paris-2024/Taekwondo : Atora Eyeghe pourra-t-elle revenir au haut niveau après sa grave blessure ?

La date du jeudi 8 août 2024 restera à jamais gravée dans la mémoire de la taekwondoiste gabonaise Emmanuella Atora Eyeghe.

En effet, cette journée, qui s'annonçait radieuse – il faisait beau sur Paris – , s ' e st brutalement transformée en cauchemar pour l'athlète gabonaise.

Après sa blessure au second round face à la Chinoise Zongshi, les résultats de l'IRM sont tombé s : rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche qui nécessite une chirurgie à froid et une indisponibilité de 12 mois.

Pendant tout ce temps, notre compatriote ne pratiquera aucun sport. D'où la question : qu'en sera-t-il de la suite de la carrière de not re sportive.

" Cela dépendra avant tout de son suivi médical et psychologique. Comme vous savez , c'est une blessure rare en taekwondo. Donc il va falloir gérer tout cela avec délicatesse. Cela dépendra aussi de sa volonté et détermination à se surpasser. À ce jour, personne ne sait ce qu'il en sera après 12 mois ", explique le président de la Fédération gabonaise de taekwondo, Me Denis Mboumba.

À 28 ans, Emmanuella Atora va donc mener un autre combat et non des moindres : retrouver le haut niveau après une grave blessure.

L'autre question reste le suivi médical de l'athlète. En effet, par le passé, de nombreux sportifs gabonais, blessés en sélection, ont été purement et simplement abandonnés.

Le cas du footballeur et gardien de but Yann Bidonga est encore présent dans les mémoires.

Mais de bons signaux attestent toutefois de la volonté des nouvelles autorités à faire les choses autrement. En effet, la directrice des sports de haut niveau Valérie Lebondo s'est arrangé e à c e qu'Emmanuella Atora Eyeghe puisse effectuer le voyage sur Libreville en classe Affaires et non plus en "Eco", afin de ménager son pied.

Espérons encore mieux pour la suite : qu'elle ne soit pas abandonnée au bout de quelques jours après son retour au Gabon.

Willy NDONG

Paris/France