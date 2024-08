JO Paris-2024/ Taekwondo : Atora au révélateur de la redoutable Luo Zongshi

Le tirage n'a vraiment pas été tendre avec la taekwondoiste gabonaise Emmanuella Atora Eyeghe.

En effet, ce jour en 8e de finale prévu au Grand Palais de Paris, quand il sera 10 heures 22 minutes ici, une heure de moins au Gabon, notre compatriote sera opposée à Luo Zongshi, qui règne enmaîtresseabsoluedans la catégorie des moins de 57 kg.

Championne du monde en titre, en 2022, à Guadalajara (Mexique), la Chinoise possède un palmarès impressionnant. Aussi long que sa taille (1,82 m sous la toise).

Âgée de 25 ans, Zongshi c'est un titre mondial, six Grands Prix, deux Grands Chelems, une médaille d'argent au Grand Prix de Paris en 2023, la même médaille au Grand Prix de Manchester. Elle sera incontestablement une sérieuse cliente pour la vice-championne d'Afrique.

Un véritable défi à relever pour la Gabonaise qui, en réalité, n'aura rien à perdre, mais plutôt tout à gagner pour sa première participation aux JO.

Car, en cas de succès, toutes les caméras du monde seront braquées sur elle et sur notre pays qu'Anthony Obame avait placé aux premières loges de la tribune olympique le 12 août 2012 à Londres en décrochant une médaille d'argent. L'unique à ce jour pour le Gabon (toutes disciplines confondues) et la première en taekwondo pour le continent africain qui en a obtenu d'autres depuis. Notamment via les Ivoiriens Ruth Gbagbi et Cheikh Cissé Sallah ou le Nigérien Abdoulrazak Issoufou Alfaga.

Willy NDONG

Paris/France