JO Paris-2024 : le zéro pointé des Gabonais était prévisible !

COMME il fallait s'y attendre, le Gabon est rentré bredouille de Paris.

Sur cinq athlètes présents dans la capitale française, deux seulement se sont qualifiés lors des différents tournois qualificatifs. À savoir Emmanuella Atora Eyeghe (taekwondo) et Virginia Aymard (judo). Les trois autres, Wissy Franck Hoye Yenda Moukoula (athlétisme) Noëllie Lacour (natation) et Adam Girard de Langlade Mpali (natation) ont tout simplement été invités.

Sur le plan sportif, nos espoirs de médailles reposaient essentiellement sur Atora Eyeghe, qui a eu une " préparation " de près de trois mois à Dubaï et Abidjan. Mais hélas, son séjour parisien s'est vite transformé en cauchemar.

Bien avant, la taekwondoiste gabonaise s'étant murée dans un silence incompréhensible. Refusant de parler à la presse, et même à son président fédéral venu lui rendre visite au Village olympique. Incroyable mais vrai ! Résultat : un abandon et un genou endommagé.

Pis, à y regarder de très près, physiquement elle n'était pas au point. Ce qui peut aussi expliquer cette blessure.

Le nageur Girard de Langlade Mpali n'a jamais progressé. Plus surprenant, il nage aussi et encore moins vite que Lacour, qui a terminé, pour sa première grande compétition en tête de sa série, mais a été éliminée au chrono général.

Le sprinter Yenda Moukoula n'a pas démérité, parce qu’arrivé 3e de sa série. Toutefois, il n'a pas été en mesure de battre son propre record sur 100 m qui est de 10.49.

Aymard, première athlète à se produire, a également été éliminée dès le premier tour. Voilà à quoi se résume le bilan sportif gabonais. À l'identique du fiasco de Tokyo. Et les responsabilités sont partagées.

D'une part, on est en face de sportifs qui ne sont pas capables de se surpasser. Ce qui paraît normal vu qu’ils ne s'entraînent pas dans des centres de haut niveau et avec des coachs chevronnés. De l'autre, il y a un Comité national olympique du Gabon qui s'est inutilement mis à dos les présidents des fédérations présents dans la délégation et au final venus en villégiature.

" En réalité, le président du CNOG ne nous a pas mis dans la liste de la délégation. Il a fallu que la directrice générale des Sports insiste pour que nous soyons ici. Ce qu'il ignore, ce que sans nos athlètes qualifiés, il ne serait pas à Paris. Pis, il n'est jamais venu encourager sur site de compétition nos athlètes. Nous allons en tirer toutes les conséquences ", a tempêté un président de fédération sur place à Paris.

Aux JO Paris-2024, pour les Gabonais, l'important était en fait de participer, car le haut niveau a ses exigences.

Willy NDONG

Paris/ France