JO Paris-2024 : le manque de préparation est-il à l'origine de l'élimination de Virginia Aymard ?

Pour sa première participation aux Jeux olympiques, Virginia Aymard a vu son aventure s'arrêter dès le premier tour du concours de judo qui a débuté le samedi 27 juillet à l'Arena Champs-de-Mars, dans le 7e arrondissement de Paris.

Timorée et surtout tétanisée par l'enjeu, elle a été éliminée sur le score de 11-0 par la Paraguayenne Gabriela Narva, plus mobile et déterminée.

Dans l'entretien qu'elle nous a accordé (lire-dessous), la judokate gabonaise évoque une préparation tronquée pour justifier, entre autres, sa déconvenue.

Sa " petite" préparation est-elle véritablement à l'origine de son élimination prématurée dans la catégorie (-48 kg) où c'est la Japonaise Tsunoda Natsumi, 4e mondiale, qui a décroché la médaille d'or ? En réalité, personne ne le sait vraiment.

Qu'à cela ne tienne, Aymard n'a pas à rougir de cette défaite. Bien au contraire ! En 18 mois, après une suspension de 3 ans et demi, elle a réussi l'exploit de se qualifier pour les JO 2024.

Et en 18 mois, notre compatriote a participé à 22 tournois à travers le monde, pour une centaine de combats disputés.

Elle s'est rendue au Canada, en Australie, en Azerbaïdjan, au Kazakhstan, au Japon, au Liban, au Maroc, en Turquie, en Tunisie, en Égypte, en Angola, en Côte d'Ivoire, en Hongrie, au Portugal, en Autriche, en France… en quête de points nécessaires pour arracher sa qualification.

Au cours de ces grandes compétitions, elle a croisé les mêmes adversaires présentes à Paris. Notamment la nouvelle championne olympique nippone.

Ces épreuves constituaient également une grande partie de sa préparation.

Et cela, l'État gabonais l'avait compris en lui allouant une bourse de sportive de haut niveau d'un montant annuel de 50 millions de francs pour bien se préparer.

Malheureusement, les moyens n'ont pas été mis à disposition à temps pour poursuivre la préparation.

Même si le chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, a fait un geste important envers nos qualifiés en leur versant chacun 20 millions de francs.

Tout en promettant de changer la donne afin que nos sportifs puissent à l'avenir disposer de l'accompagnement financier dans de meilleurs délais.

Willy NDONG

Paris/France