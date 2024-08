JO de Paris-2024/Natation : le bassin était trop long pour Adam Girard de Langlade Mpali

Piscine olympique de Paris La Défense Arena.Il est 11 heures 21 minutes (une heure de moins au Gabon ) quand le nageur gabonais plonge dans le bassin en compagnie de Ndong Obama de la Guinée équatoriale, Freddy Mayala du Congo Brazzaville, Aristote Ndombe Impelenga de la République démocratque du Congo.

Avec pour objectifs de battre son record personnel (28 secondes 15 centièmes) sur 50 mètres nage libre et de terminer sa série en première position.

Mais dans le fond, not re compatriote était conscient au moins d'une chose : les rêves deviennent réalité quand toutes les conditions de travail, ajoutées à la volonté et un moral d'acier, sont réunies.

Au Gabon, de Langlade Mpali s'entraîne dans un bassin de 25 m de long. Et à Paris, il doit s'adapter sur une piscine olympique de 50 m, qui plus est devant un public chauffé à blanc, évalué à 40 mille personnes.

Quand il plonge dans le bassin, hier, en compagnie de six de ses adversaires du tour préliminaire, tous invités comme lui (place d'universalité), l'eau du grand bassin parisien est sans doute différente de celle du Club Saoti de Libreville.

Terminant au final à la 4e place (au 68e rang sur 73 nageurs sur l'ensemble des séries) avec un modeste chrono à 28.47 qui a prématurément mis un terme aux rêves du jeune Mpali.

Une issue prévisible dans une discipline qui ne laisse pas place à l'improvisation.

Et comment ne pas lui accorder des circonstances atténuantes tant la réalité est là ? La natation gabonaise manque en effet quasiment de tout ! Quand évoque ce sport au Gabon, on parle plus de loisir et que de compétition.

Il revient au nouveau bureau directeur de la Fédération gabonaise de natation, dirigé par Stéphane Soami, de prendre désormais les choses à bras-lecorps avec différents partenaires afin de former et sortir de nouveaux champions.

" Comment se fait-il qu'au Gabon vous ayez des fleuves, des rivières, des lagunes, piscines, une côte de plus de 800 km, donc de nombreux cours d'eau, et que la natation ne soit pas développée ", s'est interrogé un confrère français du journal L'Equipe.

Willy NDONG

Paris/ France